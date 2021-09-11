  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’da defansa uyarı var

Altınordu’da defansa uyarı var

Son 2 maçta kalesinde 6 gol gören İzmir ekibinde oyuncuların dikkatleri çekildi

Altınordu’da defansa uyarı var

11.9.2021

TFF 1. Lig'de yarın evinde çıkacağı Bursaspor randevusuna odaklanan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 2 maçta kalesinde 6 gol gören takımını uyardı. Üst üste alınan 3-1'lik Tuzlaspor ve 3-0'lık İstanbulspor (D) mağlubiyetlerinin ardından özellikle savunma oyuncularından dikkatli olmalarını isteyen deneyimli teknik adam, bireysel hata istemediğini vurguladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun defans hattında taşları oynatabileceği öğrenildi. Yeni transferlerden stoper Volkan Fındıklı ile sağ bek Rıdvan'ın ilk 11'de görev alabileceği ifade edildi. Öte yandan orta saha oyuncusu Muzaffer'in kırmızı kart cezalısı olduğu Altınordu'da adale sakatlığı bulunan sağ kanat Şeref Özcan riske edilmeyecek. Hafif ağrısı olan Kürşad Sürmeli'nin durumu ise maç saatinde netleşecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu’da defansa uyarı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.