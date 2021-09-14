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Altınordu ilkleri yaşadı

İzmir ekibi, Bursaspor’u yenerek 4. maçta galibiyetle tanıştı. Ali Dere ilk golünü attı. Yeni transferlerden Rıdvan, Volkan ilk defa forma giydi

Altınordu ilkleri yaşadı

14.9.2021

TFF 1. Lig'de evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde eden Altınordu derin bir nefes aldı. İlk 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlikle 1 puan toplayan ve düşme hattında yer alan İzmir ekibi, Bursa galibiyetiyle 4 puana ulaşarak tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Altınordu'nun yeni transferlerinden sol kanat Ali Dere, 2. dakikada takımını öne geçirerek kırmızı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Milli maç nedeniyle lige verilen arada transfer edilen sağ bek Rıdvan ile stoper Volkan ilk defa forma giyerken, yine yeni transfer Kürşad ise ilk kez 11'de görev yaptı. Şeref'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı İzmir temsilcisinde yarın deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi Muzaffer'in cezası sona erdi.

EROĞLU: ÖNEMLİ GALİBİYETTİ
BURSASPOR karşısında aldıkları galibiyetinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilerleyen haftalarda daha iyi futbol izlettireceklerini söyledi. Eroğlu, "Oyun kurgusunu ilk haftalarda her maça yansıtmak basit olmuyor ama önemli olan skor olarak kazanmaktı. Bizim için önemli bir galibiyetti" dedi.

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