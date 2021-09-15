Altınordu Ankara’dan eli boş döndü

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Caner Ak, Mehmet Ali Akkor, Mert Bulut

GENÇLERBİRLİĞİ: Ramazan Köse (Dk. 12 Übeyd Adıyaman), Ömürcan Artar, Metehan Mert, Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Aksel Aktaş, Grechyshkin, Barış Alıcı (Dk. 88 İlker Karakaş), Tshibola, Lima (Dk. 79 Lualua), Eleke

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Feyttullah Gürlük), Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Yusuf Can Esendemir (Dk. 68 Ahmet Dereli), Ali Dere, Burak İnce (Dk. 46 Metehan Yılmaz), Kürşad Sürmeli (Dk. 75 Sami Satılmış), Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek, Enis Destan (Dk. 46 Hüsamettin Yener)

GOLLER: Dk. 14 Ali Dere, Dk. 81 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 26 Barış Alıcı, Dk. 48 Eleke, Dk. 64 Lima (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 85 Metehan Yılmaz, Dk. 87 Sami Satılmış (Altınordu), Dk. 90+3 Tshibola (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Rıdvan Koçak, Dk. 69 Ahmet İlhan Özek, Dk. 90 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 52 Ömürcan Artan, Dk. 76 Aksel Aktaş, Dk. 90 Metehan Mert (Gençlerbirliği)

14. dakikada Altınordu'da Enis Destan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ali Dere, topu ağlara gönderdi. 0-1



26. dakikada Gençlerbirliği'nde Metehan Mert'in defanstan yolladığı derinlemesine topla rakip ceza sahası içerisinde buluşan Barış Alıcı, yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1



33. dakikada rakip ceza sahası ilk metrelerinde topla buluşan Grechyshkin cepheden çektiği sert şut az farkla üstten dışarıya gitti.



48. dakikada Gençlerbirliği'nde Ömürcan Artan, topu sağ kanattan ceza sahası içerisine ortaladı. Topla ceza sahası içerisinde buluşan Eleke, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1



63. dakikada az adamla yakalanan Altınordu savunmasından yararlanan Barış Alıcı orta alanda buluştuğu topla ceza sahası önüne kadar kat ederek sol taraftaki müsait arkadaşı Aksel Aktaş'a oynadı. Aksel'in ceza sahası içerisinde pasında Lima'nin şutu filelere gitti. 3-1



81. dakikada Gençlerbirliği'nde topu kapan Kazenga'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutunda top, direkten döndü.



82. dakikada Altınordu'da Feytullah'ın ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ahmet İlhan Özek, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2