Altınordu’dan Avrupa’ya

Türkiye'de oluşturduğu altyapı modeliyle Avrupa kulüplerine futbolcu veren Altınordu, bir oyuncusunu daha gönderiyor. Genç yıldız oyuncu Burak İnce'nin Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld ile 3+2 yıllığına anlaştığı öğrenildi. 2016 yılında Freiburg'a gönderdiği milli stoper Çağlar Söyüncü'den sonra ikinci kez bir oyuncusunu Bundesliga'ya gönderen İzmir ekibinin anlaşmayı gizli tuttuğu da belirtildi. İki kulüp arasında imzalar atılırken, sözleşmenin detayları gizlilik anlaşması gereği şuan için açıklanmadı. 17 yaşında olan Burak İnce'nin 18 yaşına girdikten sonra devre arasında İzmir ekibinden ayrılacağı bildirildi. Altınordu'nun önemli bir bonservis bedelinin yanı sıra Burak İnce'nin başka bir kulübe transferinden de önemli bir pay alacağı bildirildi.



ÜMİT MİLLİ TAKIMDA

Ümit Milli Takım'da da görev alan Altınordu'nn 17 yaşındaki yetenekli oyuncu Burak İnce, geçen sezon 1. Lig'de 5 kez rakip fileleri sarstı.



İLK GİDEN ÇAGLAR OLDU

ALTINORDU, 2016 yılında Çağlar Söyüncü'yü 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Freiburg'a gönderdi. Genç defans oyuncusu 9 Ağustos 2018 tarihinde Freiburg'dan İngiltere Premier League takımlarından Leicester City'ye 21.1 milyon Euro karşılığında transfer oldu. A Milli Takım'da da görev yapan 25 yaşındaki defans oyuncusu, Leicester City'de şu ana kadar 4 karşılaşmada forma giydi.