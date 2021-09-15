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Rakip G.Birliği

Bursaspor’u yenerek hayata dönen Altınordu, 5. haftada Eryaman Stadı’nda 17.00’de Başkent ekibiyle kapışıyor.

Rakip G.Birliği

15.9.2021

TFF 1. Lig'de hafta sonunda sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetiyle tanışan Altınordu, hafta içi mücadelesinde bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Caner Ak yönetecek. Karşılaşma TRT Türk ve beINSports Max 1 kanallarından ekranlara gelecek. Evinde Bursaspor'u 2-1 yenerek galibiyetle tanışan Altınordu ligde 4 puanla 11. sırada, 1 puanı bulunan Başkent ekibi ise son sırada yer alıyor. İzmir ekibinde kırmızı kart cezası sona eren Muzaffer Kocaer şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

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