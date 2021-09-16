Altınordu sevinemedi: 3-2

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-2 yenildi. 14'te Recep'ten seken topu Ali Dere ağlara gönderdi: 0-1. 26'da Yusuf Esendemir'in müdahale edemediği topla buluşan Barış, skora denge getirdi: 1-1. 48'de Ömürcan'ın sağdan ortasında savunmanın müdahale edemeği topu önünde bulan Chibukie takımını öne geçirdi: 2-1. 64'te Aksel, Lima'ya çıkardı.

Lima, Ali Emre'yi avladı: 3-1. 79'da Emircan'ın orta-şut karışımı vuruşunda top üst direğe çarptı. 80'de Lua- Lua'nın şutunda top yan direkte patladı. 81'de Ahmet İlhan çok güzel vurdu: 2-3. 85'te LuaLua'ya sert giren Metehan, 87'de de Sami, kırmızı kart gördü. 90+3'te Tshibola kırmızı kartla cezalandırıldı. Altınordu karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

BURAK İNCE 11'DE BAŞLADI

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Eroğlu, Bursaspor randevusunda yedek kulübesine çektiği Burak İnce'yi Başkent ekibi karşısında ilk 11'de görev verdi. Genç teknik adam, Emircan'ı ise yedek soyundurttu. Hüsamettin, Furkan Metin, Ahmet Dereli, Sami Satılmaş, Rahmi Salih de yedekler arasındaydı

MİNİ YORUM/ Serafettin Çıracı

YENİLEN GOLLER YAKISMADI

ALTINORDU'NUN ligin ilk üç maçındaki hastalığı Gençlerbirliği karşısında da ortaya çıktı. Bursaspor maçını kazanarak güven veren İzmir ekibi, Başkent temsilcisi karşısında yine bireysel hataların kurbanı oldu. Defansın arkasına atılan toplara müdahale etmekte zorlanan, rakip sahaya oyunu yıkamayan İzmir ekibi kendisine yakışmayan goller yedi. İlk yarıda attığı golle öne geçen Altınordu'nun bu maçı kopartacağını düşünürken, rakibin baskısı karşısında çaresiz kaldı. İkinci yarıya değişikliklerle başlayan kırmızı-lacivertliler açısından sadece Ahmet İlhan'ın çok şık golü hafızalarda kaldı, gerisi ise boştu. Üç maç yok, bir maç var, ardından da yine yok olan Altınordu'nun bu sorunu bir an önce çözmesi lazım. Çünkü futbolda başarı için istikrar şart.

ORHUNBİLGE İLE YOLLAR AYRILDI

Altınordu'da başkan vekili Barış Orhunbilge ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Orhunbilge'ye bugüne kadar kulübümüz için yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, esenlik ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. İzmir ekibinin efsane oyuncularından Hikmet Orhunbilge'nin oğlu olan Barış Orhunbilge, 2013 yılında yönetimine girdiği İzmir temsilcisinde 2018'den bu yana başkan vekili ve CEO olarak görev yaptı.