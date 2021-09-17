Altınordu ağır yaralı

Gençlerbirliği deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen Altınordu, 3 puanla birlikte 2 oyuncusunun cezalı duruma düşmesinin üzüntüsünü yaşıyor. İzmir temsilcisinde oyuna sonradan giren altyapı patentli genç oyuncular Metehan Yılmaz ve Sami Satılmış, son bölümde ikinci sarıdan gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışı kalarak teknik heyeti sıkıntıya soktu. Bilindiği üzere Altınordu'da önceki hafta İstanbulspor deplasmanında yine altyapıdan yetişen Muzaffer de kırmızı kart görmüştü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bizim hatalarımızdan üç tane gol buldular. Bu mağlubiyetten dersler çıkarmalıyız" yorumu yaptı. Altınordu'nun altyapısında yetişen Barış Alıcı, Gençlerbirliği formasıyla eski takımının fişini çekti. Müsabakanın 26'ncı dakikasında takımının beraberlik golünü atarak skoru 1-1'e getiren Barış, Başkent ekibinin 3-1 öne geçtiği 64'üncü dakikadaki golün hazırlayıcısı oldu.

YAPRAK DÖKÜMÜ

Altınordu'da son olarak Barış Orhunbilge'nin kulüpten ayrılmasıyla yaprak dökümü sürüyor. Kırmızı lacivertlilerde akademi direktörü Halit Eroğlu, icra kurulundan Ali Ergöçmez, Marka Yöneticisi Özgür Özgürengin, Ömer Atakoğlu, Temsil İcra Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Batgün, İletişim Sorumlusu Başak Koç, Dış İlişkiler Sorumlusu Aydın Güvenir gibi isimlerle yollar ayrıldı.