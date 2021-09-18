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Altınordu bu yıl da düşme hattından kurtulamadı

2020- 2021 sezonunda Altay ile oynadığı Play-Off Finali'ni kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen kırmızı-lacivertli ekip, bu sezon ise ilk 5 maçta sadece 4 puan toplayarak tehlikeli bölgeden çıkamadı

Altınordu bu yıl da düşme hattından kurtulamadı

18.9.2021

TFF Birinci Lig'de Altınordu, 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaparken, performansıyla 'Nereden nereye' dedirtti. Kırmızı- lacivertliler, geçen sezon normal sezonu 60 puanla 6. sırada tamamlayarak Play- Off'lara adını yazdırmıştı. Play-Off'ta favori Samsunspor'u safdışı bırakan İzmir ekibi, finalde ise İzmirli rakibi Altay'a kaybederek Süper Lig'in kapısından dönmüştü. Geçen yılın en iyi çıkış yapan ekibi olan kırmızı-lacivertliler, bu sezonki olumsuz performansıyla geçmiş yılı adeta mumla arattı.

SADECE BURSASPOR'U YENDİ
Kırmızı-lacivertliler, ilk 5 karşılaşmanın sonunda bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi alarak 4 puanla 16. sırada konumlandı. İzmir ekibi, bu performansıyla düşme potasında konumlanırken, futboluyla da tat vermedi. Altınordu, 5 karşılaşmada tek galibiyetini Bursaspor'dan alırken, Keçiröngücü ile berabere kaldı. İszmir temsilcisi, Tuzlaspor, İstanbulspor ve son olarak Gençlerbirliği karşısında puan alamadı.

SAVUNMA 8 YILIN EN KÖTÜSÜ
Kırmızı-lacivertliler, 5 mücadelede 6 gol atarken, kalesinde gördüğü 11 golle de ligin en çok gol yiyen üçüncü ekibi oldu. 2014- 2015 sezonundan bu yana TF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, son 8 sezonda ilk 5 haftalara bakıldığında en çok gol yediği sezonu yaşadı. Yarın Doğanlar Stadı'nda Ege ekibi Denizlispor'u konuk edecek olan İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Metehan ve Sami forma giyemeyecek. Son maça yedek kulübesinde başlayan iki yıldızın yokluğu genç teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ilk on bir tercihini etkilemeyecek.

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