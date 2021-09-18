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Haberler Altınordu Enis Destan kayıplara karıştı

Enis Destan kayıplara karıştı

Altınordu’nun 19 yaşındaki genç forvet oyuncusu geçen yılki formunun uzağında kaldı, 4 maçta siftah yapamadı

Enis Destan kayıplara karıştı

18.9.2021

TÜRK futboluna sayısız yıldız kazandıran Altınordu'nun yetiştirdiği yetenek Enis Destan kayıplara karıştı. Geçen sezon vitrine çıkan ve ligde 26 maçta 12 gol atarak kırmızı-lacivertli ekibi Play-Off Finali'ne kadar taşıyan 19 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon henüz katkı koyamadı. Bu sezon forma giydiği 4 maçın 3'ünde on birde başlayan Enis, henüz hiçbir maçta tam süre sahada kalamadı. Son iki maçta performansı nedeniyle ikinci yarılarda kenara alınan Enis, oyunda kaldığı toplam 173 dakikada takımına gol yada asist katkısı yapamadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun Enis'i Denizli maçında kulübeye çekip, Ahmet Dereli veya Hüsamettin Yener ikilisinden birine şans vermesi bekleniyor. Enis Destan, U-21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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