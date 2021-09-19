Altınordu - Denizlispor Canlı anlatım

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Mert Güzenge düdük çalıyor. Müsabakanın biletleri numaralı tribün 30, VIP 100 TL'den satışa çıktı.
İzmir ekinde kırmızı kart cezalıları Metehan ve Sami kadroda yer almayacak. Denizli temsilcisinde cezası süren Erdal forma giyemeyecek. Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Altınordu 4 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. İlk 3 maçını kaybettikten sonra 2'de 2 yapan 6 puanlı Denizlispor ise 11'inci basamakta yer buldu.
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