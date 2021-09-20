Altınordu’dan ‘Altın’ değerinde 3 puan

DÜŞÜNÜN bir takım maça iyi başlıyor, oyuna hakim, iki topu da direkten dönüyor. Sonra mı? Yusuf Yalçın'ın atılmasıyla 10 kişi kalıyor. Buna rağmen çok direnen Altınordu, bir de kalesindeki golle bir anda ilk yarıyı mağlup bitirdi. Ama 2. yarıya Fırtına gibi giren, golü bulan sonra da muhteşem mücadele eden Altın çocuklar vardı Altınordu'da. Ben hepsinin alnından öpüyorum. Çünkü tüm futbolcular 80 dakika 10 kişi olmalarına rağmen aslanlar gibi mücadele gösterdiler, harika defans yaptılar ve Ahmet Dereli'nin altın vuruşuyla kazanmasını bildiler. Gelelim Denizlispor'a. Denizlispor takım ve bireysel olarak Altınordu'dan çok çok üstün ve meziyetli futbolculara sahip. Ama Altınordu'nun 10 kişi kalmasından sonra takıma rehavet çöktü. İşte bu rehavet de kaybetmesine neden oldu. Futbolda eksik oynamak değil, eksik koşmak vardır. Altınordu daha çok koştu ve kazandı. Demek ki futbol teknik ve iyi futbolculara sahip olmak değil, kim sahaya yüreğini koyuyorsa, kim daha iyi mücadele ediyorsa onun kazandığı bir oyun. Denizlispor bir daha böyle bir fırsat yakalayamaz.

MİNİ YORUM

Hayri Ülgen