Altınordu ilk peşinde

Dış sahada oynadığı 3 maçta Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp, İstanbulspor'a 3-0, Gençlerbirliği'ne ise 3-2 mağlup olan İzmir ekibi, Bandırma'dan zaferle dönerek şeytanın bacağını kırmak istiyor.
Ligde 6 maçta 7 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, kazanması halinde 9 puanı bulunan rakibini geride bırakacak. Stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın kırmızı kart cezalısı olduğu Altınordu'da Metehan ve Sami'nin cezaları sona erdi. Şeref'in tedavisi ise sürüyor.Hırçın Altınordu
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