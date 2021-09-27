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Altınordu dışarıda kayıp

Deplasmanda son 3 maçını kazanamayan İzmir ekibi, bu kez de Bandırma’ya 40’ta Landel ve 86’da Doğan Can’ın golleriyle yenildi.

Altınordu dışarıda kayıp

27.9.2021

TFF 1. Lig'de deplasmanda oynadığı son 3 maçını kazanamayan Altınordu, Bandırmaspor'a da 2-1 mağlup oldu. 10'da Akabueze'nin ara pasında topla buluşan Pucko, kaleci Ali Emre'yi geçti. Şutunda Ali Dere yatarak golü önledi. 23'te Manaj'ın sert şutunda kalece Ali Emre parmakların ucuyla topu kornere attı. 40'ta Landel'in şutunda defansa çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 62'de Lokman ceza sahası dışında Recep Aydın'a faul yaptı. 65'te atışı kullanan Hüsamettin topu auta gönderdi. 70'te Hüsamettin'den topu kapan Landel'in şutu yandan dışarıya gitti. 79'da Guido'nun pasında Ali Dere, Kerim'den önce davranarak topu kornere attı, büyük bir tehlikeyi önledi. 82'de Recep Aydın'ın pasında Ahmet Dereli topa dokundu: 1-1. 86'da Caner'in sağdan ortasında Doğan Can skoru belirledi: 2-1.

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