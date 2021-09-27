Haberler Altınordu Altınordu dışarıda kayıp

Altınordu dışarıda kayıp

Deplasmanda son 3 maçını kazanamayan İzmir ekibi, bu kez de Bandırma’ya 40’ta Landel ve 86’da Doğan Can’ın golleriyle yenildi.

27.9.2021