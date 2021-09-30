Rıdvan Koçak’ın en zor sınavı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon başında Menemenspor'dan transfer edilen sağ bek Rıdvan Koçak, yarın İzmir derbisinde eski takımına karşı mücadele edecek. Tecrübeli savunmacı, 2018-2019 sezonunda 2. Lig'de şampiyonluk yaşadığı sarı-lacivertli kulübe bu kez rakip olacak. Menemen temsilcisinde yaşadığı şampiyonluğun ardından Bandırmaspor'a transfer olan ancak devre arasında Menemenspor'a geri dönen Rıdvan, toplam 2.5 sezon sarılacivertli formayı terletti.

EROĞLU'NDAN UYARI

Altınordu'ya transfer döneminin son günlerinde gelip, son 4 maçta 300 dakika görev alan 32 yaşındaki defans oyuncusu ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olmayı başardı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sarı kart sınırında olan Rıdvan Koçak'ı dikkatli olması konusunda uyardı. Eroğlu, Menemenspor maçının çok zorlu geçeceğini ancak kazanmak istediklerini belirterek, "İyi futbol oynamayı İzmir derbisinde de sürdüreceğiz. Kazanmak için büyük bir mücadele örneği vereceğiz. Defansta daha dikkatli olacağız. İzmir derbisine yakışacak bir maç ortaya koyacağız. Alacağımız bir galibiyet bizi daha yukarıya çıkaracaktır. Futbolcularımın öz güvenleri bir kez daha yerine gelecektir. Takımımın artık skor olarak da istikrar sağlaması gerekiyor. Menemenspor maçında kazanan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.