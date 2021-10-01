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Altınordu - Menemenspor: 1-0

TFF 1'inci Lig'de iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği 8'inci haftanın açılış maçında Altınordu, Menemenspor'u 1-0 mağlup etti. Altınordu'nun golünü 9'uncu dakikada Enis Destan kaydetti. Genç golcü ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu sonuçla Altınordu 10 puana ulaşırken, Menemenspor 8 puanda kaldı.

01.10.2021, 23:23 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021, 23:24