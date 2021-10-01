İzmir’de derbi günü

TFF 1. Lig'de 8. hafta bu akşam Altınordu ve Menemenspor arasında oynanacak olan İzmir derbisiyle başlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. Alt sıralarla bağını koparmak isteyen iki İzmir ekibi bu karşılaşmada tüm kozlarını sahaya sürerek çıkış peşinde olacak. Ev sahibi konumundaki Altınordu, bu sezon oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 7 puanla 14. sırada bulunuyor. Konuk ekip Menemenspor ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek sekiz puanla onuncu sırada konumlanıyor.

GALİBİYET SAYISI EŞİT

Menemenspor, son üç maçında yenilgi almazken, Altınordu ise geçen hafta deplasmanda Bandırmaspor'a yenilerek yara almıştı. İki takım arasında daha önce oynanan 10 resmi karşılaşmada eşitlik bozulmadı. İki takım da birbirlerine 3'er kez üstünlük kurarken, 10'ar kez de gol sevinci yaşadı. Geçen sezon Menemenspor'un Altınordu'yu 4-2 mağlup ettiği müsabaka ise iki takım arasında en gollü maç olmuştu.



ALTINORDU'DA ŞEREF YOK MENEMEN EKSİKSİZ

TÜRKİYE'NİN bugün gözünü çevireceği İzmir derbisinde Altınordu'da tek eksik bulunurken, Menemenspor ise tam kadro sahaya çıkacak. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren Şeref forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezası sona eren stoper Yusuf Yalçın ise görev verilmesi halinde sahada yer alacak. Menemenspor'da ise cezası biten orta saha oyuncusu Alhassan görev yapabilecek. Karşılaşmanın biletleri VIP 100, numaralı ise 30 TL'den satışa sunuldu.



ENİS DESTAN KAYIP

Altınordu'nun golcü oyuncusu Enis Destan kayıplarda. Geçen sezon attığı gollerle takımı Play-Off Finali'ne kadar taşıyan 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 karşılaşmada da gol atamadı. Enis Destan on birdeki yerini de kaybederken, gol yükünü 2'şer gol atan A.İlhan, Ali, Hüsamettin Yener ve Ahmet Dereli çekti.



AHMET ÇOK FORMDA

Menemenspor'un bu sezonun başında Almanya'nın Koblenz ekibinden transfer ettiği gurbetçi golcü Ahmet Sagat, sarı lacivertli İzmir ekibinin bugünkü kritik karşılaşmada en önemli kozu olacak. 25 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon 7 maçta 4 gol atarak takımına önemli bir katkı sundu.