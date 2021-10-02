İzmir derbisinde Altınordu sevindi

TFF 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde Altınordu, sahasında Menemenspor'u tek golle mağlup etti: 1-0. 9. dakikada Altınordu'da Hüsamettin'in kafayla aşırttığı topla buluşan Enis, ceza alanına girdi ve plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 18'de gelişen Menemenspor atağında Ba'nın soldan yaptığı ortaya Pote kafayı vuramadı. 240'ta Mete'nin sağdan kornerinde Mazlum'un kafa vuruşunu kaleci Ali Emre güçlükle çıkardı.

GOL SESİ ÇIKMADI

46'da Enis sağdan ceza sahasına girdi, şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı. 62'de Ahmet İlhan'ın kornerden ortasında Yusuf Yalçın'ın vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. 82'de Pote'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Toni'nin şutunu kaleci Ali Emre kurtardı. Seken topa Sabbah'ın şutu savunmadan döndü. 85'te Sinan'ın ortasında Yusuf Arslan, ters vuruşla topu kornere gönderdi. Karşılaşmayı 1-0 Altınordu kazandı.



CENK LALECİ İSTİKRARI SEÇTİ



SARI-LACİVERTLİ ekipte sakat ya da cezalı oyuncu bulunmaması teknik direktör Cenk Laleci'nin elini rahatlattı. Laleci, Manisa FK, Ankaragücü ve Eyüpspor maçlarında görev verdiği ilk 11'ini değiştirmedi. Sarı-lacivertli teknik adam, son haftalarda yenilgi almayan kadrosunu bozmayarak "istikrar" dedi.



ENİS DESTAN GOL ORUCUNU BOZDU

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, en son Gençlerbirliği karşısında şans bulamayan Enis Destan'a İzmir derbisinde de şans verdi. Bu sezon oynadığı 5 maçta golle tanışamayan genç golcü, Menemenspor maçıyla ilk 11'e geri döndü. Genç yıldız karşılaşmadaki tek golü atarak hem takımına 3 puanı getirdi hem de haftalardır süren gol orucunu bozdu.



TRİBÜNLERDEN DESTEK

BORNOVA Doğanlar Stadı'na gelen Altınordu taraftarları takımını İzmir derbisinde yalnız bırakmadı. Maçın başlama saatinden önce takımlarını desteklemeye başlayan tribünler, karşılaşma boyunca söyledikleri tezahüratlarla da sarı-lacivertli oyuncuları motive etmeye çalıştı.