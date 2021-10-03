Altınordu’dan Burak Arminia Bielefeld’de

TFF Birinci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Ocak ayında Bundesliga'ya transfer olmaya hazırlanan Burak İnce'nin Arminia Bielefeld ile 5 yıllığına anlaştığı öğrenildi. İnce, daha önce gizlilik anlaşması yapılan Alman ekibiyle görüşmek için Almanya'ya uçtu. Sosyal medya hesabından uçakta çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, Almanya Bayrağı ve kum saati simgelerini ekleyen 17 yaşındaki futbolcu, Arminia Bielefeld ile her konuda anlaştı. FIFA kuralları gereği 18 yaşına gireceği 2022 Ocak ayında Alman ekibine transfer olabilecek Burak İnce için İzmir ekibinin 2.5 milyon Euro bonservis ücreti alacağı belirtildi. Burak İnce, Çağlar Söyüncü'nün ardından Almanya'ya giden ikinci oyuncu olacak.