Altınordu’nun yıldızı döndü

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, formayı kaptı. Bu sezon çıktığı 5 maçta rakip fileleri havalandıramayıp ilk 11'deki yerini kaybeden 19 yaşındaki futbolcu Menemenspor maçıyla takımının gol umudu olarak formasına tekrar kavuştu. Hocasının verdiği şansı iyi değerlendiren milli forvet, İzmir derbisinde takımının tek golünü atmayı başardı. Geçen sezon ligde oynadığı 29 maçta 13 gol atıp, 3 de asist katkısı veren ve A Milli takıma kadar yükselen 19 yaşındaki golcü, ilk 11'e döndüğü Menemenspor maçında takımına 3 puanı getiren golü kaydederek kendisini hatırlattı. Maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle 55 dakika sahada kalan ümit milli futbolcu Enis, performansıyla formayı yine kaptı.

BERKE ÖZBAY