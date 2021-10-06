İlk 3 haftada oynanan Ankara Keçiörengücü (D), Tuzlaspor ve İstanbulspor (D) karşılaşmalarında oyuna son bölümde giren Şeref, sağ üst arka adalesindeki yırtık nedeniyle son 5 maçta Bursaspor, Gençlerbirliği (D), Denizlispor, Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) ve eski takımı Menemenspor'a karşı görev alamadı. Milli maç arasında antrenman eksiğini kapatması planlanan gurbetçi futbolcunun 17 Ekim'de deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında kadroda yer alması bekleniyor.
Altınordu'da Şeref döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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