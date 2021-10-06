Altınordu’nun jokeri Hüsamettin

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da forvet Hüsamettin Yener, bu sezon kırmızı- lacivertli takımın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri oldu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun hem santrfor olarak ileri uçta hem de kanatlarda kullandığı 26 yaşındaki futbolcu forma giydiği 8 maçta 2 kez rakip fileleri sarsarken, 1 de asist yaptı.

ENİS'E ASİST YAPTI

Ligde 1-1 sona eren Ankara Keçiörengücü deplasmanında 90+3. dakikada attığı golle takımına 1 puan kazandıran Hüsamettin, iç sahadaki 2-1'lik Bursaspor galibiyetinde 90+4'te rakip fileleri sarstı. Son 3 haftada ilk 11'de yer alan deneyimli forvet, son olarak 1-0'lık Menemenspor zaferinde Enis'in golünü hazırladı.