Ara transfer döneminde Altınordu’nun genç futbolcuları takımdan ayrılacaklar

TFF 1. Lig'de performans olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Altınordu'da devre arasında iki yıldız daha kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Kırmızı-lacivertli ekipte, 17 yaşındaki Burak İnce, Almanya'ya transferi için gün sayıyor. Geçtiğimiz hafta gizlilik anlaşması yapılan Alman ekibiyle görüşmek için Almanya'ya giden İnce'nin ismi Bundesliga takımlarından Arminia Bielefeld ve Bayer Leverkusen ile anılıyor. Orta saha oyuncusu için kulübün alacağı bonservis bedeli sır gibi saklanırken, kulüben diğer yıldızı Enis Destan da şimdiden transferin gözdesi oldu. Ümit Milli Takım formasını giyen Enis Destan ile Avusturya ekibi Salzburg'un ciddi olarak ilgilendiği öğrenilirken, genç golcü için Türkiye'den Trabzonspor da devreye girdi.

TRABZON DEVREDE

Fırtına'nın daha önce de gündemine gelen Altınordu'nun genç forveti Enis Destan için İzmir ekibinin kapısını bir kez daha çalması bekleniyor. Altınordu futbolcu için 2 milyon Euro talep ederken Trabzonspor ise daha önce 5 milyon TL teklif etmişti.

ALTINORDU ZORLU SERİDE

TFF 1. Lig'de Menemenspor'u 1-0 yenerek 10 puanla milli maç arasına moralli giren Altınordu, önümüzdeki haftalarda zorlu sınavlara çıkacak. Kırmızı-lacivertliler ilk etapta üst üste Play- Off hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D) ve lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak. Bir sonraki hafta düşme hattındaki Adanaspor'a konuk olacak İzmir ekibi, ardından yine iddialı ekipler arasında yer alan Eyüpspor, Manisa FK (D) ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.