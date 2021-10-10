Altınordu’yu 3 yıldız oyuncusu sırtlıyor

TFF Birinci Lig'in 23 yaş ortalaması ile en genç yaş ortalamasına sahip takımlarından olan Altınordu'yu geride kalan 8 haftada üç tecrübeli oyuncu sırtlıyor. 32 yaşındaki orta saha Recep Aydın, geride kalan tüm karşılaşmalarda forma giyerken 1 gol 3 asist yaptı. 34 yaşındaki sağ kanat Ahmet İlhan Özek ise 2 gol 1 asistle ön plana çıktı. 26 yaşındaki forvet Hüsamettin de 2 gol 1 asist yaparak kalitesini ortaya koydu. Bursaspor, Gençlerbirliği ve Bandırmaspor maçlarında asist yapan Recep Aydın, Denizlispor kalesine de 1 gol gönderdi. Tuzlaspor ve Gençlerbirliği karşısında gol atan Ahmet İlhan ise Denizlispor maçında 1 asiste imza attı. Keçiörengücü ve Bursaspor maçlarında gol atan Hüsamettin de Menemen randevusunda asist yaptı.

■ BERKE ÖZBAY