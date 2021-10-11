Altınordu memnun

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Süper Lig temsilcisi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybeden TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımının iyi sinyaller verdiğini söyledi. Arayı iyi değerlendirmek için organize edilen özel müsabakada bir bakıma Erzurum deplasmanının provasını yaptıklarını belirten Eroğlu, "İlk yarıda savunma ve hücumda çalıştıklarımızı görebildim. Göztepe Süper Lig takımı, aynı direnci verebildik. Kendi hatamızdan kalemizde bir gol gördük. Bizim için skor çok önemli değil. Sakatlıktan dönen ve az oynayanları oyuna soktuk. Ligde 8 hafta geride kaldı. Oyun formatımız önümüzdeki süreçte daha çok oturacak. Çok iyi sinyaller aldık" şeklinde konuştu.



GÖZTEPE İZMİR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'de sıkıntılı bir süreç geçiren Göztepe'nin çıkışa geçmesini beklediğini ifade etti. Eroğlu, "Göztepe inşallah bundan sonraki süreçte iyi sonuçlar alarak yukarıya doğru tırmanmaya başlar. İzmir için bence çok önemli Göztepe'nin buradaki başarısı" yorumu yaptı.