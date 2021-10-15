Altınordu’da asistler Recep’ten

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da orta saha oyuncusu Recep Aydın, skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk 8 haftada attığı 1 golün yanı sıra yaptığı 3 asistle büyük alkış topladı. Kırmızı-lacivertli ekibin en çok asist yapan oyuncusu olan Recep; Bursaspor ve Gençlerbirliği (D) maçlarında Ali Dere'ye 1'er gol attırırken, Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanında da Ahmet Dereli'nin golünü hazırlayan isim oldu.

TAKIMIN BANKOSU

Oynanan 8 maçın tümünde ilk 11'de sahaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu toplam 720 dakika oyunda kalarak teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezlerinden biri oldu. İzmir'de 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan Denizlispor maçında takımının ilk golünü kaydeden Recep, skora katkı sağladığı 4 müsabakada İzmir temsilcisinin 6 puan kazanmasında pay sahibi oldu. Pazar günü Erzurum'a konuk olacak İzmir ekibinin zorlu maçta da en büyük kozu Recep Aydın olacak.

GURBETTE ZAFERİ YOK

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Altınordu'nun deplasmanda galibiyeti yok. İlk maçında Keçiörengücü ile berabere kalan İzmir ekibi, daha sonra İstanbulspor, Gençlerbirliği ve Bandırmaspor'a yenilmişti.

ENİS DESTAN SINIRDA

ALTINORDU'DA Menemenspor maçında attığı galibiyet golüyle bu sezon ilk kez fileleri havalandıran Enis Destan'a kart uyarısı geldi. Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Erzurumspor maçı öncesinde genç golcü oyuncunun 3 sarı kartı bulunuyor.