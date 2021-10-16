Altınordu ilk peşinde

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atmayı hedefliyor. Bu sezon deplasmanda çıktığı maçlarda Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan kırmızı lacivertliler, İstanbulspor'a 3-0, Gençlerbirliği'ne 3-2, Bandırmaspor'a ise 2-1 mağlup oldu. Dış sahada oynadığı 4 maçta 4 gol atıp, kalesinde 9 gol gören İzmir temsilcisi, gurbetten sadece 1 puan çıkarıp, 11 puan bıraktı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Maçı kazanıp üst sıralara daha da yaklaşmak istiyoruz" dedi.