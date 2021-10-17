Altınordu’ya sert rakip

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu bugün deplasmanda Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak randevuda Turgut Doman düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1 ile TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Ligde milli ara öncesi son olarak derbide konuk ettiği Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, Erzurumspor karşısında kazanarak ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak. Kırmızı-lacivertliler aynı zamanda ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

RIDVAN SARI KART CEZALISI

ALTINORDU'DA sarı kart cezalısı sağ bek Rıdvan forma giyemeyecek. İyileşen sağ kanat Şeref'in kadroda yer alması bekleniyor. Ligin güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşacaklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Lige galibiyetle devam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.