Manisa FK çıkış arıyor

Oynadığı son 5 maçı kaybeden Manisa ekibi, Adanaspor’u 16.00’da ağırlayacak

TFF 1. Lig'deki ilk sezonuna 3 galibiyetle başladıktan sonra milli aradan önce çıktığı son 5 maçını art arda kaybeden Manisa Futbol Kulübü, 9. hafta mücadelesinde bugün Serkan Özbalta'nın yerine göreve getirilen teknik direktör Naci Şensoy yönetimindeki ilk sınavda Adanaspor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Maç TRT Avaz ve beIN Sports Max 2 kanallarından ekrana gelecek. Siyah-beyazlılarda, tam iyileşmeyen Guevin Tormin dışında eksik yok. Bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 20, 2. kategori 15, maraton tribün ise 10 TL olarak belirlendi. Manisa'dan Akhisar'a gitmek isteyen taraftarlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Manisa FK, ligde 9. haftaya 9 puanla 11. basamakta girerken, Adanaspor ise 6 puanlı 16. sırada yer alıyor.