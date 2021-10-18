Altınordu fena dağıldı

TFF 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Altınordu, deplasmanda Erzurumspor karşısında dağıldı: 6-2. 5. dakikada Metehan'ın pasında Sami ceza sahası dışından müthiş bir gol attı: 0-1. 17'de Sami, ceza sahası önünde Eren'e faul yaptı. Atışı kullanan Novakovas'ın şutunda Ali Emre'nin müdahalesine rağmen top yan direğe çarparak kornere çıktı. 39'da Hasek'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Ali Emre topa sahip oldu. 45+2'de Ahmet Dereli'nin ara pasında Ahmet İlhan'ın vuruşunda top kaleci Szumski'ye çarpmasına rağmen ağlara gitti: 0-2.

EREN TAKIMINI UÇURDU

45+5'te Süleyman'ın ortasında kaleci Ali Emre topu çıkardı. Ancak meşin yuvarlağı önünde bulan Eren golünü attı: 1-2. 45+7'de Aykut'un uzun ortasında Orhan'ın kafayla çıkardığı topu Eren ağlara gönderdi: 2-2. 52'de Altınordu defansının havalandığı topa bekletmeden vuran Hasek, Erzurumspor'u öne geçiren golü kaydetti: 3-2. 73'te Hüsamettin'den seken topu Shala ağlara gönderdi: 4-2. 77'de Shala'nın pasında Eren kendisinin üçüncü, takımının 5. golünü attı: 5-2. 81'de Novikovas ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta kaleci Serhat'ı avladı: 6-2. Altınordu maçı 6-2 kaybetti.



ALİ EMRE KORKUTTU

KARŞILAŞMANIN 22. dakikasında Altınordu kalecisi Ali Emre korkuttu. Mücahit'in sağdan orta-şut karışımı vuruşunda kaleci Ali Emre gol izni vermezken, direğe çarptı. Uzun süre yerde kalan genç file bekçisinin burnu sarıldı. İlk yarıyı bu şekilde tamamlayan Ali Emre, ikinci yarının başında yerini Serhat Öztaşdelen'e bıraktı.

HÜSEYİN EROGLU REVİZYON YAPTI

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Erzurumspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti. Eroğlu, Menemenspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev verdiği Ali Dere ile Recep Aydın'ı kadroya almadı. Sarı kart cezalısı Rıdvan takımdaki yerini alamazken, Enis Destan ise yedek soyundu. İzmir ekibinde bu oyuncuların yerinde Yusuf Can, Rahmi, Sami ve Ahmet Dereli görev yaptı. Sakatlıktan çıkan Şeref Özcan ise yedek kulübesinde yer aldı. İzmir ekibinin yıldız oyuncusu Burak İnce de yedekler arasındaydı

MİNİ YORUM - ŞERAFETTİN ÇIRACI

Altınordu'yu yine hatalar yıktı

ERZURUM'DA ilk yarıda müthiş bir maç oynandı. Gollere Altınordu başladı ancak Erzurumspor bitirdi. Altınordu ilk yarıyı 2-0'lık skorla tam kapatacak derken bireysel hatalar yine ön plana çıktı. İzmir ekibinin yediği ilk golde kaleci Ali Emre topu çıkarırken, o topu uzaklaştıracak futbolcu başka yerdeydi. Hele ilk yarının 45+7. dakikasında Aykut'un uzun ortasında Orhan'ın kafayla çıkarıp, Eren'in skoru 2-2'ye getirdiği pozisyon da ise Yusuf Esendemir uyku halindeydi. Soyunma odasına 2-2 beraberlikle giden Altınordu'ya ne olduysa bundan sonra oldu. Demoralize olan ve ikinci yarıda rakibinin hem oyununu hem de attığı golleri seyreden, karşılık vermekte zorlanan Altınordu'da hatalar zinciri devam edince farkta da kaçınılmaz oldu. Maçtan önce Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Dersimize çalıştık" açıklaması yaptı. Bence hocam bu maçı oyunculara tekrar tekrar izlet ki ders alınmış olsun.