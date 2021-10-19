Sekiz yıl sonra 6 gol yedi

TFF 1. Lig'de deplasmanda Erzurumspor'a 6-2 mağlup olan Altınordu, 8 yıl sonra bir resmi müsabakada kalesinde 6 gol gördü. En son 30 Ekim 2013 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantep FK'ya 6-5 mağlup olan kırmızı-lacivertliler, o tarihten sonra ilk kez yarım düzine gol yedi. Altınordu'da sakatlık yaşayan kaleci Ali Emre'nin ikinci yarıda yerini 16 yaşındaki Serhat Öztaşdelen'e bırakmasıyla rakip peş peşe goller bularak kırmızı-lacivertlileri hezimete uğrattı.

Maçın 22. dakikasında kurtarış yaptığı bir pozisyonda direğe çarpan kaleci Ali Emre'nin burnunun kırıldığı ve ilk yarıyı bu şekilde tamamladığı, belindeki sakatlığının nüksetmesi nedeniyle de maça devam edemeği öğrenildi. İzmir ekibi bu sezon deplasmanda oynadığı 5. maçında da galibiyet elde edemedi. Kırmızı-lacivertliler dış sahada çıktığı 5 müsabakada 4 yenilgi, 1 beraberlik alarak sadece 1 puan elde etti. Altınordu dış sahada kalesinde 15 gol görürken, 6 gol atabildi.

16 YAŞINDAKİ KALECİYE TESELLİ

ALTINORDU'NUN Erzurumspor'a 6-2 yenildiği maçın ikinci yarısında sakatlanan kaleci Ali Emre'nin yerine ikinci yarıda oyuna başlayan 16 yaşındaki file bekçisi Serhat Öztaşdelen daha ilk maçında talihsizlik yaşadı. 45 dakika içinde 4 gol yiyen genç eldiven Serhat'ı teknik heyet ve takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Erzurumspor karşısında bireysel hataların ön plana çıktığını söyledi. Eroğlu, "Devre arasında genç oyuncularımızı motive etmeye çalışsak da yeterli olmadı" dedi.