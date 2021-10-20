  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu toparlanacak

Altınordu toparlanacak

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, yeniden ayağa kalkacaklarını söyledi.

Altınordu toparlanacak

20.10.2021

TFF 1. Lig'de deplasmanda Erzurumspor'a 6-2 mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yol kazası yaşadıklarını belirterek toparlanıp yeniden ayağa kalkacaklarını söyledi. Zorlu deplasmanda ilk yarının uzatma dakikalarında 2-0'lık üstünlük sağladıktan sonra yememeleri gereken 2 gol yediklerini belirten Hüseyin Eroğlu, "Kalecimiz Ali burnu kırık bir şekilde, belindeki ağrıyla oyuna devam etti.

SAKAT OLMASA GOLÜ YEMEZDİK
Sakat olmasa ilk golü yemezdik. Devreye 2-2'lik skorla girince moralimiz düştü. Bu sonucu direkt etkiledi. Bu mağlubiyetten ders çıkarmamız gerekiyor. Maçı bireysel hataların yanı sıra tecrübesizlik nedeniyle de kaybettik. Karşımızda hatayı affetmeyecek oyuncular vardı ve bunu gerçekleştirdiler. Önemli olan ayağa kalkmaktır" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu toparlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.