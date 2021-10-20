Altınordu toparlanacak

TFF 1. Lig'de deplasmanda Erzurumspor'a 6-2 mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yol kazası yaşadıklarını belirterek toparlanıp yeniden ayağa kalkacaklarını söyledi. Zorlu deplasmanda ilk yarının uzatma dakikalarında 2-0'lık üstünlük sağladıktan sonra yememeleri gereken 2 gol yediklerini belirten Hüseyin Eroğlu, "Kalecimiz Ali burnu kırık bir şekilde, belindeki ağrıyla oyuna devam etti.

SAKAT OLMASA GOLÜ YEMEZDİK

Sakat olmasa ilk golü yemezdik. Devreye 2-2'lik skorla girince moralimiz düştü. Bu sonucu direkt etkiledi. Bu mağlubiyetten ders çıkarmamız gerekiyor. Maçı bireysel hataların yanı sıra tecrübesizlik nedeniyle de kaybettik. Karşımızda hatayı affetmeyecek oyuncular vardı ve bunu gerçekleştirdiler. Önemli olan ayağa kalkmaktır" dedi.