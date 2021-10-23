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Haberler Altınordu Altınordu’ya Ali müjdesi

Altınordu’ya Ali müjdesi

Erzurumspor maçında sakatlanan genç file bekçisi karbon maske ile maçlarda görev alabilecek

Altınordu’ya Ali müjdesi

23.10.2021

TFF Birinci Lig ekiplerinden Altınordu'ya geçen haftaki Erzurumspor deplasmanında burnu kırılan kaleci Ali Emre Yanar'dan iyi haber geldi. Kırmızı- lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ali Emre Yanar, karbon maske ile antrenman ve müsabakalarda görev alabilecektir" ifadelerine yer verildi.

RECEP İDMANLARA BAŞLADI
İlk yarısı 2-2 biten Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Ali Emre'nin yerine 16 yaşındaki Serhat ilk deneyimini yaşamış, İzmir ekibi sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Bu arada kulüp doktoru Raşit Şimşek, sol aşil tendon ağrısıyla tedavisine devam edilen Recep'in takım antrenmanlarına kademeli olarak katılmaya başladığını, sol ayak bileği ağrısı olan Ali Dere ve sol diz ön çapraz bağ ameliyatı olan Altar Han'ın tedavilerine devam edildiğini açıkladı.

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