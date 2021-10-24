Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

TFF 1'inci Lig'de 10'uncu haftaya namağlup lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, Altınordu deplasmanında 2-0 kazanarak koltuğunu korudu. Ümraniyespor'a 3 puanı getiren golleri 31'inci ve 45+4'üncü dakikada Onur kaydetti. Ümraniyespor bu sonuçla 24 puana yükselirken, Altınordu ise 10 puan kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu'da Ahmet İlhan'ın yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Hüsamettin, topu sağına çekerek kaleye vurdu ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

14. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa dokunan Recep Aydın'ın pozisyonunda meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

31. dakikada sol kanattan atak yapan Ümraniyespor'da Yusuf Emre'nin pasıyla ceza sahasına giren Camara, topu kale önüne çevirdi. Kale önünde bulunan Onur Ayık topa dokunarak ağlarla buluşturdu. 0-1

45+4. dakikada sol kanattan yüklenen Ümraniyespor'da Del Valle'nin yaptığı ortaya arka direkte gelişine vuran Onur Ayık, topu filelere gönderdi. 0-2

68. dakikada orta alandan gelişen Ümraniyespor atağında Onur Ayık'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Vrsajevic, kaleyi yokladı ancak kaleci Ali Emre, topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

70. dakikada kaleye cepheden gören bir noktadan serbest vuruşu kullanan Altınordu'da Şeref Özcan'ın yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği topu kaleci Burak Öğür uzanarak kornere gönderdi.





Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Cem Özbay xx

Altınordu: Ali Emre xx, Rıdvan xx, Yusuf Arslan x (Furkan dk. 78 x), Volkan xx, Hüsamettin x, Kürşad x (Sami dk. 41 x), Recep x (Burak İnce dk. 46 x), Metehan xx, Ahmet İlhan xx, Ahmet Dereli x (Yusuf Esendemir dk. 46 x), Enis x (Şeref dk. 56 x)

Yedekler: Emirhan, Serhat, Feytullah, Anıl

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Vrsajevic xx, Alim xx, Glumac xx, Ercan xx, Serkan xx (Yunus dk. 88 ?), Oğuz xx (Denizhan dk. 88 ?) Yusuf Emre xx (Emre Nefiz dk. 74 x), Onur xxx (Napoleoni dk. 74 x), Del Valle xx, Camara xx

Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Kehinde, Mustafa Karagöz, Mrsic, Faruk

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Onur Ayık (dk. 31 ve 45+4) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Yusuf Emre, Mrsic, Serkan (Ümraniyespor), Rıdvan, Ahmet Dereli, Metehan (Altınordu)