Haydi Altınordu

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 6-2 yenilerek dış sahada üst üste 4. yenilgisini alan Altınordu, bugün seyircisi önünde namağlup lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Cihan Aydın düdük çalacak.

Karşılaşma beIN Sports Max HD 1 ile TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. İzmir temsilcisi dişli rakibini yenerek evinde üst üste 4. galibiyetini almayı hedefliyor. Sağ bek Rıdvan'ın cezasının sona erdiği kırmızılacivertlilerde burun kemiği kırılan kaleci Ali Emre, karbon maske ile görev yapabilecek. Sakatlıkları bulunan sol kanat Ali Dere ile orta saha oyuncusu Recep'in durumları maç saatinde netleşecek.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

TEKNİK direktör Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor'u yeneceklerini söyledi. Erdoğlu, "Rakibin gücünü biliyoruz. Ama biz de güçlü takımız. Sahamızda bir kazanma alışkanlığımız var onu devam ettirmek istiyoruz. Sahamızdaki maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz, kazanmak zorundayız" dedi.