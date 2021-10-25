Altınordu yine kayıp

TFF 1. Lig'de kötü günler geçiren Altınordu, evinde son haftaya lider giren Ümraniyespor'a yenilerek yara aldı: 2-0. Maça İstanbul ekibi etkili başladı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Alim'in ortasını Valle içeri çevirdi. Savunma Camara'ya vurdurmadı. 14'te Ahmet İlhan'ın müthiş pasıyla sağdan ceza alanına giren Recep'in şutunda top üstten auta çıktı. 31'de Camara soldan ceza alanına girdi. Kale önüne yerden ortasında Onur Ayık savunmaya rağmen yatarak vurdu: 0-1. 45+4'te Valle'nin sol kanattan ortasında arka direkte dar açıya rağmen Onur kaleci Ali Emre'nin kapattığı köşeden topu ağlara yollardı: 0-2.

PUANI KURTARAMADI

İkinci yarıya Altınordu biraz daha istekli başladı. 68'de Onur'un geriye çıkardığı topu Vrsajevic şutladı. Top üstten auta çıktı. 70'te Şeref'in yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest atışta kaleci Burak topu güçlükle kornere çeldi. 79'da Ercan'ın sağdan ortasında arka direkte Camara'nın şutu kaleye paralel gitti. 80'de Mrsic'in soldan ortasında Napoleoni'nin şutunda kaleci Ali Emre'yi geçen topu çizgi üzerinde Rıdvan kafayla çıkardı. Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-0 kazandı.



ALİ EMRE MAÇA ÇIKTI

Geçen hafta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında burnu kırılan ve maça devam edemeyen Altınordu'nun genç file bekçisi Ali Emre, dün on birde yerini aldı. Genç file bekçisi maçtan önce karbon maskeyi de çıkarırken burnunda özel bantla mücadele etti. Ali Emre, Ümraniyeli Onur Ayık'ın iki golüne engel olamadı.



EROĞLU'NDAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, geçen hafta alınan farklı Erzurum mağlubiyeti sonrası Ümraniye maçında değişime gitti. Genç teknik adam Rahmi, Sami, Yusuf Esendemir'in yerine Enis, Recep ve Rıdvan'ı ilk 11'de başlattı. Altınordu'da sakatlığı sebebiyle Erzurum maçında oynayamayan Recep, Ümraniyespor maçında ilk 11'e geri döndü. Orta sahada görev yapan Recep bu sezon çıktığı 8 maçta yaptığı 3 asistle takımının en fazla gol pası veren oyuncusuydu. Ancak Recep dün skoru değiştirecek bir hamle yapamadı. Altınordu taraftarı zirve yarışı içinde yer alan Ümraniye karşısında da takımını yalnız bırakmadı. Yoğun ilginin olmadığı karşılaşmada stada gelen taraftarlar takımlarını destekledi.



MİNİ YORUM - HAYRİ ÜLGEN

Altınordu takımına yakısmıyor!

ALTINORDU takımı bu değil. Geçmiş yıllara baktığımız zaman koşan, mücadele eden, korkmadan futbol oynayan bir Altınordu vardı. Ama son iki haftada Erzurumspor ve Ümraniye önünde Altınordu'ya yakışmayan bir futbol seyretmeye başladık. Altınordu futbolcuları ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu bunu çok iyi bilmeli. Hakemin düdüğü bitmeden maç bitmez. Altınordu'nun iki haftadır Erzurumspor ve dün de Ümraniye karşısında uzatmalarda yedikleri goller takıma yakışmıyor. Bunun yanında Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor karşısında ilk yarıda takımına korkak ve ürkek futbol oynattı. İkinci yarıda biraz serbest bırakınca Altınordu ileri çıkmaya başladı. Demek ki korkak futbol takıma bir şey kazandırmıyor. Altınordu, her geçen gün özelliklerini kaybetmeye başladı. Uzatmalarda gol yiyen Altınordu vardı, onu görmeye başladık. Altınordu rakibi kim olursa olsun başa baş mücadele eden bir futbol oynardı. Onu da görmemeye başladık. Altınordu da neler oluyor? Ümraniyespor ise rakibini çok iyi çözmüş ve karşılaşmayı da çok rahat kazanarak liderliği geri aldı.



BERKE ÖZBAY