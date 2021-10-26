TFF 1. Lig'de deplasmanda aldığı 6-2'lik Erzurumspor mağlubiyetinin ardından evinde lider Ümraniyespor'a 2-0 yenilen Altınordu yeniden ateş hattının kıyısına yaklaştı. Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi alarak 10 puanda kalan İzmir ekibi, düşme hattının 1 puan üzerinde 15'inci sırada yer buldu. Kalesinde 22 gol gören kırmızı-lacivertliler, ligdeki 19 takım arasında en fazla gol yiyen ekip olarak dikkat çekti. Geçen sezon Play-Off finali oynayan İzmir ekibi, bu sezon ilk 10 hafta sonunda ilk 6'nın 6, zirvenin ise 14 puan gerisinde kaldı. Altınordu'nun aldığı sonuçlarla taraftarını da tedirgin ediyor.
Altınordu’da tehlike çanları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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