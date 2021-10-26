Altınordu’da tehlike çanları

TFF 1. Lig'de deplasmanda aldığı 6-2'lik Erzurumspor mağlubiyetinin ardından evinde lider Ümraniyespor'a 2-0 yenilen Altınordu yeniden ateş hattının kıyısına yaklaştı. Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi alarak 10 puanda kalan İzmir ekibi, düşme hattının 1 puan üzerinde 15'inci sırada yer buldu. Kalesinde 22 gol gören kırmızı-lacivertliler, ligdeki 19 takım arasında en fazla gol yiyen ekip olarak dikkat çekti. Geçen sezon Play-Off finali oynayan İzmir ekibi, bu sezon ilk 10 hafta sonunda ilk 6'nın 6, zirvenin ise 14 puan gerisinde kaldı. Altınordu'nun aldığı sonuçlarla taraftarını da tedirgin ediyor.

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