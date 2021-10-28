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Haberler Altınordu Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu turu geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu turu geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Altınordu, konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor’u uzatmalara giden maçta 5-3 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Altınordu turu geçti
İHA

28.10.2021, 18:03

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu xx, Ersin Erbay xx, Muratcan Ilgaz xx

ALTINORDU: Serhat xx, Furkan xx (Ahmet İlhan dk. 83 ?), Özgür xx, Yusuf Esendemir xx, Rahmi xx, Muzaffer xx (Metehan dk. 70 x), Burak xx, Sami xx, Anıl xx (Hüsamettin dk. 83 ?), Şeref x (Feytullah dk. 55 x), Kenan x (Enis dk. 70 xx)
Yedekler: Emirhan, Yusuf Arslan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Taylan x, Doğukan x (Ahmet dk. 55 x), İnanç x, Koray x, Alperen xx, İsmail xx, Yasir x (Dakes dk. 46 x), Berkant x (Erçağ dk. 46 xx), Berkay xx, Yasin xx (Oktay dk. 85 ?), Ahmet Can x (dk. 101 ?)
Yedekler: Furkan
Teknik Direktör: Enver Şen

GOLLER: Burak (dk. 19), Muzaffer (dk. 41), Hüsamettin (dk. 89), Enis(dk. 105), Ahmet İlhan (dk. 118)(Altınordu), Berkay (dk. 59), Yasin (dk. 64), Erçağ (dk. 68 x) (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı Kartlar: Furkan, Enis, Yusuf Esendemir (Altınordu), Koray (Büyükçekmece Tepecikspor)

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