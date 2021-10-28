STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu xx, Ersin Erbay xx, Muratcan Ilgaz xx
ALTINORDU: Serhat xx, Furkan xx (Ahmet İlhan dk. 83 ?), Özgür xx, Yusuf Esendemir xx, Rahmi xx, Muzaffer xx (Metehan dk. 70 x), Burak xx, Sami xx, Anıl xx (Hüsamettin dk. 83 ?), Şeref x (Feytullah dk. 55 x), Kenan x (Enis dk. 70 xx)
Yedekler: Emirhan, Yusuf Arslan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Taylan x, Doğukan x (Ahmet dk. 55 x), İnanç x, Koray x, Alperen xx, İsmail xx, Yasir x (Dakes dk. 46 x), Berkant x (Erçağ dk. 46 xx), Berkay xx, Yasin xx (Oktay dk. 85 ?), Ahmet Can x (dk. 101 ?)
Yedekler: Furkan
Teknik Direktör: Enver Şen
GOLLER: Burak (dk. 19), Muzaffer (dk. 41), Hüsamettin (dk. 89), Enis(dk. 105), Ahmet İlhan (dk. 118)(Altınordu), Berkay (dk. 59), Yasin (dk. 64), Erçağ (dk. 68 x) (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı Kartlar: Furkan, Enis, Yusuf Esendemir (Altınordu), Koray (Büyükçekmece Tepecikspor)
Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu turu geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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