Altınordu kupada vizeyi aldı

Spor Toto 1. Lig'de son iki maçtan yenilgiyle ayrılan Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u normal süresi 3-3 biten maçta uzatmalarda bulduğu gollerle 5-3 yenerek moral buldu. 4. dakikada Muzaffer'in şutu direkten döndü. 19'da Anıl'ın'ın sağdan taşıdığı topta Burak'ın şutu filelere gitti: 1-0. 42'de Burak'ın soldan ortasında, Muzaffer'in vurduğu top yerden sekerek kalecinin üstünden ağlara gitti: 2-0. 58'de Berkay'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Serhat'ın kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 2-1. 64'te soldan gelen topla oluşan karambolde topa dokunan isim Yasin oldu: 2-2.

SKORU AHMET İLHAN BELİRLEDİ

67'de soldan gelen ortaya kafayla uzak direğe düzgün vuran Erçağ takımını öne geçirdi: 2-3. 89'da Enes'in pasında Hüsamettin kaleciyi avladı: 3-3. Maçın normal süresi 3-3 bitti ve uzatmalara gidildi. 105'te Hüsamettin'in sağdan pasında topla buluşan Enis topa bekletmeden vurdu: 4-3. 118'de Ahmet İlhan kaleciyi geçip topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 5-3. İzmir ekibi sevinç yaşadı.

HÜSEYİN EROĞLU'NDAN YEDEK AĞIRLIK KADRO

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Büyükçekmece Tepecikspor karşısına ligde az forma giyen oyunculardan kurulu bir kadro ile çıktı. Genç teknik adam, ilk 11'de Serhat, Furkan, Rahmi, Özgür, Kenan, Muzaffer ve Anıl Arıcıoğlu gibi az forma şansı bulan oyuncuların yanı sıra Yusuf Can, Sami, Burak ve Şeref'e görev verdi. Altınordu altyapısından A takıma yükselen 18 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Deryol, bu sezon ilk maçına çıktı.

■ BERKE ÖZBAY