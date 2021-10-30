Deplasmanda kayboldular

TFF Birinci Lig'de mücadele eden Altınordu ve Nasadoge Menemenspor bu sezon dış saha maçlarında sergiledikleri performansla hayal kırıklığı yarattı. İki İzmir temsilcisi de ligde oynadığı beş deplasman maçından galibiyet çıkaramazken, her iki takım da yalnızca 1'er puanı hanesine yazdırdı.

PUANLAR BAŞKENT'TEN GELDİ

Geçen sezon Play-Off Finali oynayan kırmızı-lacivertli ekip iç sahada 9, sarılacivertliler ise 10 puan toplayarak lige tutunmayı başardı. Altınordu tek dış saha puanını Keçiörengücü'nden 1-1'lik sonuçla alırken, Menemenspor ise ligin iddialı ekibi Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalarak puanı cebine koydu. Ligde bu haftayı bay takım olarak geçirecek olan Menemenspor, sonraki hafta İstanbulspor deplasmanında kötü karnesini düzeltmek için mücadele edecek. Pazartesi günü Adanaspor'la Adana'da karşılaşacak olan Altınordu ise sezonun ilk deplasman galibiyetini alıp çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

ALTINORDU'YU ASLARI UÇURDU

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde evinde 3. Lig ekibi Tepecikspor'u normal süresi 3-3 biten maçın uzatma bölümünde bulduğu gollerle 5-3 mağlup eden Altınordu'yu as oyuncuları sırtladı. İlk yarıyı iyi bir oyunla 2-0 önde tamamlayan kırmızı-lacivertliler, ikinci devrede üst üste yediği gollere 3-2 yenik duruma düşünce teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kaptan Ahmet İlhan, Enis ve Hüsamettin'i devreye soktu. Hüsamettin ve Enis 1'er gol ve 1'er asist yaptı, Ahmet de bir gol attı.

MENEMEN'İ SAGAT SIRTLADI

LİGDE bu sezon iç sahada aldığı sürpriz sonuçlarla adından söz ettiren Menemenspor'u golcüsü Ahmet Sagat sırtladı. Sarı-lacivertlilerin gurbetçi golcüsü bu sezon 10 maçta 5 gol kaydetmeyi başardı. Menemen, 25 yaşındaki futbolcunun gol attığı Erzurum (2-0), Manisa FK (2-0), Ankaragücü (2-2) ve Samsun (3-2) maçlarından puan çıkarmayı başarırken, sadece Adanaspor'a (6-2) yenildi. Ahmet Sagat Menemenspor'un kazandığı 10 puana direkt katkı yapmayı başardı.