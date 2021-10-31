Altınordu mazisini arıyor

TFF 1. Lig'de oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi ile 10 puan alarak düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunan Altınordu'da işler yolunda gitmiyor. Geçen sezon Play-Off'a Altay'a elenerek Süper Lig'in kapısından dönen İzmir ekibi, bu sezon sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Bu yıl topladığı 10 puanla en kötü ikinci başlangıcına imza atan Altınordu, 2019-2020 sezonunda sadece 6 puan alabilmişti. Bu sezon 15. sırada yer alan kırmızı- lacivertliler aynı süreçte geçen sezon topladığı 20 puan ile ligde 2. sıraya yerleşmişti. 8 yıldır 1. Lig'de yer alan İzmir ekibi, gol anlamında da en kötü sezon başlangıcını yaptı. Altınordu, bu sezon 12 gol attı, 22 gol yedi, -10 averajla averajı en kötü takım oldu.

ZİNCİR KIRMAK İSTİYORLAR

BU arada yarın Adanaspor'a konuk olacak Altınordu, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Dışarıda sadece Keçiörengücü'nden puan alabilen İzmir ekibi, şeytanın bacağını bu kez kırmayı hedefliyor.