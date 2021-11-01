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Haydi Altınordu

Son iki maçını kaybeden İzmir ekibi, deplasmanda 20.00’de Adanaspor’la kapışacak. Maçı Oğuzhan Çakır yönetecek

Haydi Altınordu

1.11.2021

TFF 1. Lig'de son 2 maçını kaybeden ve düşme hattında bulunan Altınordu, bugün deplasmanda kendisi gibi ateş hattında yer alan Adanaspor'la kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Karşılaşma BeIN Sports Max HD 2 ile TRT Avaz'dan canlı olarak yayımlanacak. Kırmızı- lacivertlilerde sakatlığı süren sol kanat Ali Dere forma giyemeyecek. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini belirtti.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Tepecikspor'u eleyerek tur atlamanın kendilerine moral olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Haftalar ilerliyor, kazanmamız gereken bir maç. Rakibin de durumu belli. İzmir'e kazanarak dönmek istiyoruz" dedi.

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