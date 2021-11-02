Altınordu’nun yüzü gülmüyor

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında son iki maçını kaybeden Altınordu, Adanaspor'a 88. dakikada yediği golle 1-0 yenildi. 7. dakikada Adanaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ozegovic, ceza sahası içerisine girdi. Ozegovic, kaleci Emre'yi de geçti ancak hızlı topu kontrol edemedi. Top auta çıktı. 14'te sol kanattan atak geliştiren Adanaspor'da Muhammet, ceza sahası içerisine topu ortaladı. Altınordu defansına çarpan topla buluşan Ozegovic'in röveşatasında meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 36'da Altınordu'da atak geliştiren Ahmet, sağındaki Hüsamettin'e pasını gönderdi. Hüsamettin'in şutunda kaleci Karacic, gole izin vermedi. 45'de Adanaspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozegovic'in şutunda kaleci Ali topu çeldi.

SON DAKİKALARDA YIKILDI

79'da Altınordu'nun kontra atağında sağ kanatta topla buluşan Enis, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu gönderdi. Kaleci Karacic'den seken topu defans kornere çeldi. 89'da Adanaspor'un kullandığı serbest vuruş kaleci Ali'den oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde oluşan karambolde son vuruşu yapan Uğurcan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altınordu üst üste 3. yenilgisini aldı ve 10 puanla düşme hattında kaldı.