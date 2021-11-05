Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçını kaybederek düşme hattına gerileyen Altınordu'da Ali Dere sevinci yaşanıyor. Sol ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Adanaspor (D) müsabakalarında forma giyemeyen 29 yaşındaki sol kanadın, yarın iç sahada oynanacak zorlu Eyüpspor karşılaşmasında kadroda yer alabileceği öğrenildi. Sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen Ali Dere, görev aldığı 8 maçta rakip fileleri 2 kez sarstı. Eyüpspor maçını kazanıp milli araya moralli girmek istediklerini söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Milli Takım arasına 3 puanla girmek istiyoruz. Eksik oyuncularımız da dönünce daha da iyi olacağız.

ENİS DESTAN CEZALI

Geçen yıldan kadromuzdan bir çok oyuncu transfer olup gitti. Yeniden kurguladığımız oyun sisteminde süreç biraz ağır işliyor. Takımda çok genç oyuncularımız var. Milli Takım arasından sonra daha da iyi olacağız. Oyun sistemimiz ve felsefemiz bizi ayakta tutacak" dedi. Altınordu'da cezalı Enis Destan forma giyemeyecek.

URLALI GENÇ YETENEK KIRMIZI-LACİVERTLİLERDE

Altınordu, futbol hayatına 2016 yılında Urla Belediyespor'da başlayan 2008 doğumlu Demir Demirlek'i kadrosuna kattı. Urla Belediye Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç, Altınordu Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Kulüp Scout Sorumlusu Müfit Alp Özar ve Altınordu Futbol Okulları İdari Direktörü Köksal Ferizcan'ın da katıldığı transfer görüşmesi sonucunda genç yetenek Demir Demirlek, Altınordu tesislerinde yatılı olarak kalıp, hem futbol hayatına hem de eğitim hayatına Alfa sisteminde devam edecek.