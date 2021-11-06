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Haydi Altınordu

Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen kırmızı-lacivertliler, bugün sahasında 19.00’da zirve mücadelesi veren Eyüp’le oynuyor

Haydi Altınordu

6.11.2021

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Adanaspor'a 1-0 yenilerek üst üste 3'üncü, dış sahada ise 5'inci yenilgisini alan ve düşme hattına gerileyen Altınordu bugün evinde zirve mücadelesi veren Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Doğanlar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. İzmir ekibi için büyük önem taşıyan maçı beINMAX2 canlı olarak ekranlara getirecek. Maçın biletleri VIP 100, numaralı tribün 30 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı forvet Enis Destan kadroda yer almayacak. İyileşen sol kanat Ali Dere ise şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

TEHLİKE BÖLGESİNDE
Kırmızı-lacivertliler, deplasmanda çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Eyüpspor'a ilk dış saha yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Altınordu ligde 11 maçta topladığı 10 puanla 17'nci sırada, 23 puanı bulunan İstanbul temsilcisi ise 3'üncü basamakta yer alıyor.

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