Altınordu’da kabus sürüyor

Spor Toto 1. Lig'de son üç haftadır puan yüzü görmeyen Altınordu öne geçtiği maçta sahasında konuk ettiği Eyüpspor'a 2-1 kaybederek mağlubiyet serisini 4 maça çıkardı. 9'da Cenk'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut topu yandan auta gönderdi. 13'te Burak'ın ara pasında topla buluşan Ahmet İlhan kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.

15'te Umut'un pasında Cenk'in ceza sahası dışından şutu az farkla auta gitti. 21'de Cenk'in şutunda kaleciden seken topa vuran Dibba kaleyi bulamadı.24'te Bülent'in soldan ortasında topa gelişine vuran Dibba'nın şutunu kaleci Ali Emre kornere çeldi. 28'de Muhammed'in şutunu yine Ali Emre kornere gönderdi. 39'da Gökcan'ın pasında Dibba düzgün ve sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

10. SIRAYA DEMİR ATTI

65'te Bülent'in pasında Cenk'in sert plasesi direği sıyırarak dışarı çıktı. 82'de Cenk'in sağdan ortasında Yalçın önünde kalan topa düzgün vurarak ağlara gönderdi: 1-2. 90+2'de önünde kalan topa vuran Rıdvan'ın şutu kaleyi bulmadı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Altınordu 10 puanla düşme hattında kalırken, Eyüpspor 3'te 3 yaparak 26 puana ulaştı.

ALİ DERE TAKIMA DÖNDÜ

ALTINORDU'DA sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Erzurumspor, Ümraniyespor ve Adanaspor maçlarını kaçıran 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ali Dere Eyüpspor maçıyla birlikte takıma geri döndü. Bu sezon oynadığı 9 maçta 2 gol atan Ali, üç maç aradan sonra ilk 11'de görev alarak formasına kavuştu.