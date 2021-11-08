Altınordu eriyor

SPOR Toto 1. Lig'de evinde zirve adaylarından Eyüpspor'a 2-1 kaybeden Altınordu, milli maç arasına düşme hattında girdi. Oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 10 puan toplayabilen kırmızı-lacivertliler son 4 maçını ise kaybetti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli aranın takımın toparlanması için büyük bir fırsat olacağını dile getirdi. Oyuncuların bireysel performansını yukarılara çekmek zorunda olduklarını kaydeden Eroğlu, "Sezon başında takımdan ayrılan oyuncu sayımız fazlaydı. Genç bir takımla mücadele ediyoruz. Sezona da iyi başlayamamıştık. Ligde bütçe olarak çok büyük takımlar var" diye konuştu.

EROĞLU: SÜREÇ BİRAZ SANCILI

BASİT hatalarla maçları kaybettiklerini ifade eden Hüseyin Eroğlu şöyle devam etti: "Oyunun 30 dakikalık bölümünde iyi işler yaptık. Ancak bir türlü skoru artıramadık. Şu an süreç bizim için sancılı geçiyor. Toparlanmak zorundayız."