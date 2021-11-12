Burak’ın Barça hayali

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'nun Almanya Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transferini gerçekleştirdiği Burak İnce, dün düzenlenen basın toplantısıyla iddialı açıklamalarda bulundu. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve Burak İnce, kulübün Torbalı'da bulunan Metin Oktay Yerleşkesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Henüz 17 yaşında Bundesliga'ya transfer olarak tüm dikkatlerini üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu Burak İnce kariyerindeki hayalini açıkladı.

YILDIZ OLMAK İSTİYORUM

Ocak ayında yeni kulübü Bielefeld'de forma giymek için Almanya'nın yolunu tutacak olan Burak İnce, "Hayalim olan bir lige gidiyorum. Küçük yaştan itibaren hedefim hep yüksekti. Bana güvendiler, arkamda durdular. Emek veren herkese çok teşekkür ederim. Bana çok güveniyorlar, onların güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Uzun vadede hedefim ise Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giymek. Küçüklüğümden beri Barcelona hayalim var. Messi'yi izleyerek büyüdüm. İnşallah onlar gibi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

FUTBOL ELÇİSİ OLACAK

Kulübün gençlerinin kendilerine Avrupa'da ilk 5 ligde oynamak için söz verdiğini söyleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Burak'ı ilk gördüğümüzde sıra dışı bir oyuncu olacağını anlamıştık. Genç takımlarda, özellikle çıkardı. Çok genç yaşta A takım kadrosunda yer buldu. Biz Burak'ın çaylaklık döneminin bir kısmını Almanya'da geçirmesini ve sonra yavaş yavaş kalfalığa doğru geçmesini bekliyoruz. Burak aynı Cengiz Ünder gibi gururla anılacak bir futbol elçisi olacak" dedi.

ÖZEL BİR YETENEĞİ VAR

Burak'ın 15 yaş alt kategorisinden sonra 1. Lig'de oynamaya başladığını anımsatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Özel yeteneği onu ön plana çıkardı. Çağlar ve Cengiz Ünder transferlerinde burada fotoğraf çektirirken Burak da tribünde akademi oyuncuları arasında oturuyordu. Diğer oyuncularımız da bizi mutlu edecekler" dedi.

NEHİR ÇETİNTAŞ'I KAYBETTİK

Altınordu ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Nehir Çetintaş, dün 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kırmızı-lacivertli ekipte, 1963-68 yılları arasında forma giyen ve Eskişehirspor'da da uzun süre futbol oynayan Çetintaş için Altınordu Kulübü dün taziye mesajı yayınladı

■ ÖMER DUR