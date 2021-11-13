Hüseyin Eroğlu: ’Hedefim Avrupa’

BİRİNCİ Lig ekibi Altınordu'da aralıksız olarak 10 sezondur teknik direktörlük görevinde bulunan Hüseyin Eroğlu, hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bir takımı en uzun süre çalıştıran teknik adamların başında gelen ve bu yüzden Türkiye'nin Sir Alex Ferguson'u olarak gösterilen Eroğlu, özellikle Avrupa'da da teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi. Genç teknik adam, "Bundesliga benim için önemli. Ancak Süper Lig hedefimde var tabii. Ama asıl hedef Altınordu ile Süper Lig'de çalışmak.

ÖRNEK BİR KULÜBÜZ

GEÇEN sene buna gerçekten de çok yaklaştık ama gerçekleşmedi. Önümüzdeki süreçte yine hedeflerimizde Altınordu ile yukarı doğru çıkmak var ama 2 sene sonra zaten kontratım sonlanıyor. Ondan sonraki süreçte hedefim Avrupa'da teknik direktörlük yapmak. A Milli Takım hedeflerimiz de var. Böyle hedeflere ulaşmak için çok çalışmak ve gelişmek gerekiyor, biz de bunu en iyi şekilde yapıyoruz" dedi. Altınordu'nun bir futbolcu fabrikası olduğunu açıklayan Eroğlu, şöyle devam etti: "Bizim misyonumuz belli. İlk başta yola çıkarken hedefimiz uluslararası seviyede, A Milli Takım seviyesinde oyuncular yetiştirmekti. Bunu da başardık. Bence ülke futbolunun Altınordu'ya ihtiyacı var. Akademimiz ile A takımımız ile örnek bir futbol kulübüyüz."



BERKE ÇOK YETENEKLİ

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe'de forma giyen eski öğrencisi Berke Özer'i yere göğe sığdıramadı. Hüseyin Eroğlu, "Berke Özer, bizde 16 yaşında A Takım forması giydi, çok özel bir kaleci. Chelsea, Manchester City ve Juventus'un yakından takip ettiğini hatta scoutlarla da zaman zaman geldikten sonra görüştüğümüzü net bir şekilde biliyorum. Berke bence çok yetenekli ve Avrupa standartlarında bir kaleci" diye konuştu.



MİLLİ TAKIMIMIZ İKİ MAÇI DA KAZANACAK

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son 2 maçına değindi. Eroğlu, "İyi bir jenerasyon var önemli olan bu jenerasyonu en iyi şekilde kullanmak. Millilerin başına Stefan Kuntz geldi, o da Alman futbolundan geldi. Cebelitarık maçı kolay gibi görünüyor önemli olan Karadağ maçı. İki maçı da kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.



KİMLİĞİMİZ ÇOK FARKLI

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile 14-15 senedir birlikte çalıştıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Bu önemli bir süreç. Yetiştirici kimliğimiz ile birlikte yarışmaya da çalışıyoruz. Çünkü yarışa baktığınızda geçen sene 87. dakikaya kadar final oynadık, kaybettik belki ama o ana kadar hem özkaynak oyuncularımızla hem de dışarıdan transfer ettiğimiz bir çok oyuncumuz vardı. Bizim için her oyuncuyu değerlendirmek onu geliştirme ve Türk futboluna kazandırmak bizim için tabii ki önemli bir nokta oldu. Bu anlamda da ne kadar zor bir işi başarıyoruz. Önemli olan bunu sürdürebilmek, başarıyoinşallah devamını getiririz" dedi.

BURAK İNCE BİZİ İYİ TEMSİL EDECEK

17 yaşındaki genç oyuncu Burak İnce'nin Almanya Bundesliga'da mücadele eden Arminia Bielefeld'e gitmesiyle ilgili konuşan başarılı teknik adam Hüseyin Eroğlu, transferin çok önemli olduğunu belirtti. Eroğlu, "TFF 1. Lig'den Bundesliga'ya bir oyuncu transfer ediyorsun aslında çok büyük bir olay. Oyunculara güvenmek, gelişimlerini en iyi şekilde takip etmek çok önemli. Burak bizi Bundesliga'da çok iyi temsil edecek" diye konuştu.