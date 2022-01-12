Altınordu kahroldu

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 mağlup olan Altınordu, 10. sıraya yükselme fırsatını kaçırıp, kendisini yeniden düşme hattında buldu. Üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından çıktığı randevuda 2 kez öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayan İzmir temsilcisi, 22 puanda kalarak 13. sıradan 16. basamağa geriledi. Haftayı puansız kapatan Manisa FK, Kocaelispor ve Tuzlaspor'u geride bırakma şansını kaybeden Altınordu, sahadan eli boş ayrılarak Beypiliç Boluspor, Nasadoge Menemenspor ve Keçiörengücü'nün kendisini geçmesine engel olamadı.

YİNE YENEMEDİ

Ligin ilk yarısının ilk maçında da deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Altınordu, bir kez daha galip gelemedi. Kırmızı-lacivertliler, pazar günü deplasmanda Tuzlaspor ile mücadele edecek.

EROĞLU: KAYBETMEMEMİZ GEREKEN BİR MAÇTI

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, iyi oyunlarına rağmen basit goller yiyerek Keçiörengücü'ne yenildiklerini söyledi. Eroğlu, "Kaybetmememiz gereken önemli bir maçtan mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz. İlk yarı- da oyunu elimizde tuttuk. İstediğimiz skoru da yarıda yarıbulduk. Rakibin uzun toplarla pozisyon bulmak istediğini biliyorduk. Birçok maçta olduğu gibi top yine bizim ayağımızdayken kalemizde golü gördük. Sonrasında kötü oynasak da yine öne geçmeyi bildik. Fakat sonrasında yediğimiz basit iki golle sahadan mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldık" dedi.

■ BERKE ÖZBAY