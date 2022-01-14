Sağlamcı Altınordu

SPOR Toto 1. Lig'de Keçiörengücü önünde iki kez öne geçmesine rağmen yenilgiye engel olamayan Altınordu transferde önceliği savunmaya veriyor. Kırmızı-lacivertliler, defans hattındaki sıkıntıyı çözmek için düğmeye basarken yine Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sezon başında sarı-lacivertli ekipten stoper Murat Sağlam'a talip olan İzmir ekibi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda yine 23 yaşındaki futbolcuya talip oldu. İlk yarıda İstanbul temsilcisinde şans bulamayan sağ bek oyuncusunun kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.

ALMANYA'DA FUTBOLA BAŞLADI

TÜRKİYE U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen Murat geçen sezonu ise Ç.Rize'de kiralık olarak geçirdi. Almanya doğumlu futbolcu Wolfsburg altyapısında futbola başlarken, Alman panzerinin A takımında şans bulamadan 2019'da F.Bahçe ile sözleşme imzaladı.